Eyüpspor, Iğdır FK'yi geriden gelip Umut Bozok'la yendi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor, Iğdır FK'yı geriye düştüğü maçta Umut Bozok'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
- Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Iğdır FK'yi 2-1 yendi.
- Eyüpspor'un galibiyet gollerini 45. dakikada penaltıdan ve 86. dakikada Umut Bozok attı.
- Bu galibiyetle Eyüpspor 3 puan alırken, Iğdır FK 1 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.
GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA UMUT BOZOK'LA KAZANDI
Iğdır FK, 26. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Eyüpspor, bu gole 45. dakikada penaltıdan Umut Bozok ile karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi. Eyüpspor'da 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Bozok, takımına galibiyeti getirdi.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte kupadaki ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puana yükseldi. Iğdır FK ise 1 puanda kaldı. Eyüpspor, kupanın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.