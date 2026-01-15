Eyüpspor, Iğdır FK'yi geriden gelip Umut Bozok'la yendi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA UMUT BOZOK'LA KAZANDI

Iğdır FK, 26. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Eyüpspor, bu gole 45. dakikada penaltıdan Umut Bozok ile karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi. Eyüpspor'da 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Bozok, takımına galibiyeti getirdi.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte kupadaki ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puana yükseldi. Iğdır FK ise 1 puanda kaldı. Eyüpspor, kupanın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.