Eyüpspor Evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti. Galibiyet golü ise Metehan Altunbaş'tan geldi.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor, mücadelenin uzatma dakikalarında Metehan Altunbaş'ın attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Eyüpspor son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Metehan Altunbaş kaydetti.

Eyüpspor, aldığı galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Gençlerbilriği ise 23 puanda kaldı.

