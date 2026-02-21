Eyüpspor Evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Eyüpspor son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Metehan Altunbaş kaydetti.
Kaynak: ANKA