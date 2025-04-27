Eyüpspor-Galatasaray Maçında VAR Hakemi Miguel Angel Ortiz Arias

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. Arias'a AVAR olarak Anıl Usta eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşmalarında ise VAR'da şu hakemler görev yapacak:

Trabzonspor - Alanyaspor: Christian-Petru Ciochirca

Konyaspor - Adana Demirspor: Adam Pillok

Kayserispor - Çaykur Rizespor: Rui Silva - İSTANBUL