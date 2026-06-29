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Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi
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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u atadı.

Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından boşalan göreve Özhan Palut'un getirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u getirdi. Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik adamlık görevini Palut'a emanet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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