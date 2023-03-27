Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde, İbrahim Üzülmez dönemi resmen sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOL TOPU GİBİ HER TARAFA DÖNEN BİR CAMİA"

Son olarak Çaykur Rizespor maçını 1-0 kaybeden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez, bir teknik direktörün başkanla konuştuğu iddialarına ilişkin, "O ismi zaten söyleyen söylüyor. Hocalar gelip geçer. Eyüpspor'a bir sürü hoca geldi, biz de gidebiliriz. Kulüpler bakidir. Teknik adam takımın başındayken bazı şeyler konuşulması doğru değil. Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız." demişti.