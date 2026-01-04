Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da sonradan göreve gelen teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

ORHAN AK DÖNEMİ SONA ERDİ

İstanbul ekibi Eyüspor'dan yapılan açıklamada, karşılılık anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştı. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Genç teknik adam Selçuk Şahin'in yerine takımın başına geçen Orhan Ak, takımının başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.