Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
ikas Eyüpspor, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
- Eyüpspor teknik direktörü Orhan Ak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
- Orhan Ak, Eyüpspor'un başında 11 maça çıktı ve bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da sonradan göreve gelen teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
ORHAN AK DÖNEMİ SONA ERDİ
SEZON PERFORMANSI
Genç teknik adam Selçuk Şahin'in yerine takımın başına geçen Orhan Ak, takımının başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.