Eyüpspor, bahis soruşturmasında sevk edilen kişilerle bağlantısı olmadığını açıkladı

Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kişilerin, kulüple ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi olarak gösterilen bazı kişilerin Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır. Kulübümüzün sportif faaliyetleriyle ilgili olarak belirtmek isteriz ki; futbol branşı dışında aktif olarak faaliyet gösteren branş bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler, Eyüpspor Kulübü Derneği ve taraftar dernekleri bünyesinde görev yapan kişilerdir. Eyüpspor Kulübü Derneği'nin sadece boks şubesi bulunmaktadır. Onun dışında bir sportif faaliyeti bulunmamaktadır.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı