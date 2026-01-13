Haberler

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi


Eyüpspor, yardımcı antrenör Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Kulüp, Gerin'in futbol bilgisi ve disiplininin önemli katkılar sağladığını belirtti.

Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor





