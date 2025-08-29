Eylü Deniz Bıdak, Sırbistan'da Altın Madalya Kazandı

Eylü Deniz Bıdak, Sırbistan'da Altın Madalya Kazandı
Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında Eylü Deniz Bıdak, 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Ayrıca Hakan Abakay, 10 metre havalı tüfek erkekler (R1) SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Eylül Deniz Bıdak, 622.6 puanla yeni Türkiye rekorunun da sahibi olarak finalde yarışmaya hak kazandı.

Eylül Deniz Bıdak, finalinde de göstermiş olduğu üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Federasyon, iki Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya ulaşan milli sporcuyu tebrik etti.

Organizasyonda 10 metre havalı tüfek erkekler (R1) SH1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hakan Abakay ise bronz madalya elde etti.

