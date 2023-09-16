EY Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, eğitsel oyun ve şut ve taktik çalışmaları yaptı. Yeni transfer Fode Koita ise yarın Sivas'a gelecek.
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünyaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Diğer yandan Sivasspor'un yeni transferi Fode Koita da yarın Sivas'a gelecek. - SİVAS