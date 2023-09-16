EY Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, eğitsel oyun ve şut ve taktik çalışmaları yaptı. Yeni transfer Fode Koita ise yarın Sivas'a gelecek.