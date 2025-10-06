Haberler

Evine giden yıldız futbolcu gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Evine giden yıldız futbolcu gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Evine giden yıldız futbolcu gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da oynayan Arjantinli futbolcu Angel Correa, evinin önünde siyah bir ayı ile karşılaştı. Ayının yaklaşması üzerine Correa, paniğe kapılmadan gülerek geri çekildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Correa, bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol ve 1 asist üretti.

Bir dönem Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Correa, Meksika'da korku dolu anlar yaşadı. Deneyimli oyuncu, evinin önünde siyah bir ayı ile karşılaştı.

MONTERREY'DE ŞAŞIRTAN KARŞILAŞMA

Bu sezon Meksika ekibi Tigres'e transfer olan Angel Correa, Monterrey kentindeki evine dönerken beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Çocuğunu kucağında taşıyan Arjantinli futbolcu, bahçesinin önünde siyah bir ayının üzerine doğru geldiğini fark etti.

Evine giden yıldız futbolcu gördüğü manzara karşısında şoke oldu

GÜLEREK UZAKLAŞTI, O ANLAR KAMERADA

Ayının yaklaşması üzerine Correa, paniğe kapılmadan gülerek geri çekildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Taraftarlar, oyuncunun soğukkanlı tavrını takdir etti.

CORREA'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Bu sezon 8 milyon euro bedelle Tigres'e transfer olan Angel Correa, yeni takımıyla çıktığı 17 maçta 9 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun form grafiği yükselirken yaşadığı bu ilginç olay, Meksika basınında da geniş yankı buldu.

SİYAH AYILARIN BÖLGEDE GÖRÜLMESİ ALIŞILAGELMİŞ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, siyah ayıların Monterrey ve çevresinde zaman zaman yerleşim alanlarına indiği, genellikle insanlardan kolayca uzaklaştıkları belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
