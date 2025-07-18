Evin Demirhan Yavuz, Budapeşte'de Altın Madalya Kazandı

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Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi'nde milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi'nde, kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi'nde, kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, ilk turda Amerikalı rakibi Erin Simone Golston'ı 8-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Hintli rakibi Priyanshi Prajabat'ı 4-0 öndeyken tuşla yenen Yavuz, yarı finalde bireysel Rus güreşçi Natalia Pudova'yı 4-2 ile geçti. Finalde ise bir diğer Bireysel Rus güreşçi Elizaveta Smirnova'yı 9-6 mağlup eden Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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