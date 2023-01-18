Eve zil zurna sarhoş gelen Arjantinli yıldız futbolcudan sevgilisini şoka sokan Messi sözü

Arjantinli yıldız Rodrigo De Paul, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yapılan şampiyonluk kutlamalarında büyük coşku yaşadı. Eve oldukça sarhoş dönen De Paul'un Messi sözlerini sevgilisi ifşa etti. Arjantinli yıldızın sevgilisi Tini Stoessel, "Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda Rodrigo De Paul'un sevgilisi Tini Stoessel'in itirafları gündem oldu.

"BEN DE SENİ SEVİYORUM MESSI"

Şampiyonluk kutlamaları sonrası De Paul'un eve oldukça sarhoş geldiğini belirten Tini Stoessel yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." ifadelerini kullandı.

"BU ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de De Paul final maçı sonrası, "Acıyla doğduk, acıyla büyüdük ama bu anı hiç unutmayacağız. Bence adil olan bizim kazanmamızdı. Son şampiyonu yenerek şampiyon olduk. Bu mutluluğu tarif edecek kelime yok!" demişti.