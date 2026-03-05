Haberler

EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza

EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Güncelleme:
EuroLeague, Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 12 bin euro para cezası verdi. Açılan pankartta Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın 'vassal devleti' olduğu hatırlatılmış ve dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedilmişti. Pankartta ayrıca Sırpça 'Hepiniz Türk evlatlarısınız' ifadesi de yer almıştı.

EuroLeague yönetimi, Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya para cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübe 12 bin euro ceza kesildi.

PANKART NEDENİYLE CEZA

EuroLeague tarafından yapılan açıklamada, Partizan karşılaşması sırasında tribünlerde açılan pankartın talimatlara aykırı bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Fenerbahçe Beko'ya 12 bin euro para cezası uygulandığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

EuroLeague yönetimi, disiplin değerlendirmesi sonucunda verilen cezanın resmi olarak kulübe bildirildiğini duyurdu. Açılan pankartta Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın 'vassal devleti' olduğu hatırlatılmış ve dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedilmişti. Pankartta ayrıca Sırpça 'Hepiniz Türk evlatlarısınız' ifadesi de yer almıştı. EuroLeague, Partizan'a ise ilk maçtaki pankarttan dolayı 40 bin euro para cezası vermişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

güzel pankart

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

rakibede verdilermi cezayı. çünkü ilk kendileri açtı o pankartı bizimki sadece cevaptı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Bulut:

Okusan ya biraz onlarad 40 bin euro ceza verdiler.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMuratklctr:

Ilk onlar açmıştı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTunç Tunçelli:

40 bin avro vermişti partizana

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

o açmış bu açmış saçma sapan işler maç mı izliyorsunuz soytarılık mı yapıyorsunuz lüzumu olmayan basitlik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

