EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza

EuroLeague yönetimi, Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya para cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübe 12 bin euro ceza kesildi.

PANKART NEDENİYLE CEZA

EuroLeague tarafından yapılan açıklamada, Partizan karşılaşması sırasında tribünlerde açılan pankartın talimatlara aykırı bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Fenerbahçe Beko'ya 12 bin euro para cezası uygulandığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

EuroLeague yönetimi, disiplin değerlendirmesi sonucunda verilen cezanın resmi olarak kulübe bildirildiğini duyurdu. Açılan pankartta Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın 'vassal devleti' olduğu hatırlatılmış ve dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedilmişti. Pankartta ayrıca Sırpça 'Hepiniz Türk evlatlarısınız' ifadesi de yer almıştı. EuroLeague, Partizan'a ise ilk maçtaki pankarttan dolayı 40 bin euro para cezası vermişti.