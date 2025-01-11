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Euroleague'de Türk Takımlarından Karşıt Sonuçlar

Euroleague'de Türk Takımlarından Karşıt Sonuçlar
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THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, ALBA Berlin'i 90-73 mağlup ederken, A. Efes ASVEL'e 82-76 kaybetti. Fenerbahçe üst üste 2. galibiyetini alırken, A. Efes art arda 3. yenilgisini aldı. Olympiakos liderliğe yükseldi.

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, Alba Berlin'i mağlup ederken, A. Efes ise ASVEL'e kaybetti.

THY Eurolegaue'de 20. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. Fenerbahçe evinde karşılaştığı Alman ekibi Alba Berlin'i 90-73'lük skorla mağlup ederek, üst üste 2. galibiyetini elde etti. A. Efes ise konuk ettiği Fransız temsilcisi ASVEL'e 82-76 kaybetti ve art arda 3. yenilgisini aldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathianaikos sahasında mücadele ettiği Sırp ekibi Partizan'ı 96-84 yenerek galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Olympiakos'un sahasında Bayern Münih'i 112-69 yendiği müsabakada Sasha Vezenkov 45 sayı atarak haftaya damgasını vurdu. Vezenkov bu performansıyla Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan 3. oyuncu oldu.

Olympiakos liderliğe yükseldi

Euroleague'de haftayı kazanarak kapatan ve 14. galibiyetini elde eden Olympiakos liderliğe yükseldi. Ligde ikinci sırada 12 galibiyetli Panathinaikos, üçüncü basamakta da aynı galibiyeti olan Monaco yer aldı. Haftayı Fenerbahçe 12 galibiyetle 4, Efes de 10 galibiyetle 11. sırada tamamladı. Son sırada ise 3 galibiyetli ALBA Berlin bulunuyor.

THY Euroleague'de 20. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko: 90 - ALBA Berlin: 73

AS Monaco: 84 - Barcelona: 98

Maccabi Tel Aviv: 74 - Olimpia Milano: 107

Panathinaikos: 96 - Partizan: 84

A. Efes: 76 - ASVEL: 82

Zalgiris Kaunas: 64 - Real Madrid: 83

Kızılyıldız: 85 - Paris Basketball: 69

Olympiakos: 112 - Bayern Münih: 69

Virtus Bologna: 76 - Baskonia: 74 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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