EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı

EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı
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EuroLeague 2025-2026 sezonu takımları açıklandı. EuroLeague, tarihte ilk kez 20 takımla oynanacak.

Avrupa basketbolunun zirvesi olan THY EuroLeague'de beklenen tarihi değişiklik açıklandı.

İLK KEZ 20 TAKIMLA OYNANACAK

THY EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, turnuva gelecek sezon ilk kez 20 takımla gerçekleştirilecek. EuroLeague'in açıklamasında, "Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague'de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor." denildi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI KALDIRILDI

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, mücadele edeceği EuroLeague'de bir değişiklik daha resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, 2025-26 sezonundan itibaren Final Four'da üçüncülük maçının kaldırıldığını açıklandı.

İşte EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar:

EuroLeague'de tarihi bir ilk resmen açıklandı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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