Euroleague 3. Haftanın MVP'si Sasha Vezenkov
Yunan ekibi Olympiakos'un oyuncusu Sasha Vezenkov, Euroleague 3. hafta maçında gösterdiği performansla haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Vezenkov, Dubai Basketbol'u 86-67 mağlup ettikleri karşılaşmada 25 sayı, 11 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı.
Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov oldu.
Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.
30 yaşındaki basketbolcu Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor