EuroBasket 2025'te Litvanya, Büyük Britanya'yı Farklı Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. Tampere'de oynanan maçta Litvanya, oyunun kontrolünü eline alarak rahat bir galibiyet elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.

Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 milyon dolarlık malikane davasında Katy Perry'den dikkat çeken sözler

15 milyon dolarlık malikane için hukuk savaşı büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.