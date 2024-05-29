EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de listede yer aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa ve Başakşehir'in tecrübeli santrforu Krzysztof Piatek, aday kadroya dahil oldu.

Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen 29 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: W. Szczesny, M. Bulka, L. Skorupski, O. Zych

Defans: J. Bednarek, P. Bochniewicz, J. Kiwior, B. Salamon, B. Bereszynski, P. Dawidowicz, T. Puchacz, S. Walukiewicz

Orta saha: P. Frankowski, J. Moder, T. Romanczuk, D. Szymanski, M. Skoras, N. Zalewski, K. Grosicki, J. Piotrowski, B. Slisz, S. Szymanski, K. Ubranski, P. Zielinski

Forvet: A. Buksa, A. Milik, K. Swiderski, R. Lewandowski, K. Piatek - İSTANBUL