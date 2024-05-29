Üye Girişi
Haberler

EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de listede yer aldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de listede yer aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa ve Başakşehir'in tecrübeli santrforu Krzysztof Piatek, aday kadroya dahil oldu.

Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen 29 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: W. Szczesny, M. Bulka, L. Skorupski, O. Zych

Defans: J. Bednarek, P. Bochniewicz, J. Kiwior, B. Salamon, B. Bereszynski, P. Dawidowicz, T. Puchacz, S. Walukiewicz

Orta saha: P. Frankowski, J. Moder, T. Romanczuk, D. Szymanski, M. Skoras, N. Zalewski, K. Grosicki, J. Piotrowski, B. Slisz, S. Szymanski, K. Ubranski, P. Zielinski

Forvet: A. Buksa, A. Milik, K. Swiderski, R. Lewandowski, K. Piatek - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sebastian Szymanski Antalyaspor Başakşehir Fenerbahçe Polonya Spor Güncel Haberler

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

 Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title