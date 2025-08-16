Etkisiz İlk Yarının Ardından Alanyaspor ve Rizespor Golsüz Beraberlikle Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Sowe'un etkili pozisyonları sonuçsuz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Erel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Lopes, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya, Viana, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Mocsi, Mihaila, Anıl Yaşar, Buljubasic, Deniz Yaşar, Sagnan, Furkan Orak, Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Güven Yalçın (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
