ETİ Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali Başladı

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Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen maraton, 17 farklı ülkeden 2 bin 25 yarışmacının katılımıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirildi. Yarış, sporcuların tarihi odunpazarı bölgesinden geçerek tamamlamasıyla devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali başladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen koşu öncesi sporcular, alanda ısınma hareketleri yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sporculara yarış öncesi başarı diledi.

Ünlüce'nin startı vermesiyle organizasyonda önce 21 kilometre daha sonra 10 kilometre etabı başladı.

17 farklı ülkeden toplam 2 bin 25 koşucunun kayıt yaptırdığı organizasyonda sporcular, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan geçerek yarı maratonu tamamlamaya çalışacak.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da yarışın 10 kilometrelik parkurunda ter döktü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
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