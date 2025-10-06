Haberler

Ethem Balcı'dan Erciyes 38 FK'ya İkinci Gol

Ethem Balcı'dan Erciyes 38 FK'ya İkinci Gol
Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün başarılı kanat oyuncusu Ethem Balcı, ligdeki ikinci golünü attı. Takımı, evinde Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup ederken, Balcı maçın 20. dakikasında gol sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin başarılı kanat oyuncusu Ethem Balcı, ligde ikinci golünü kaydetti. Erciyes 38 FK ligin 5.haftasında evinde Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 8 puana ulaşan mavi siyahlı takımda Ethem Balcı; Türk Metal 1963 SK maçının ardından Ağrı 1970 SK maçında da gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Ağrı 1970 SK maçında sahaya 11'de çıkan ve 88. dakika sahada kalan Ethem Balcı, karşılaşmanın 20. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ethem Balcı, 88.dakikada yerini Utkan Gökçen'e bıraktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
