Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir darbe de sevgilisinden

Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir darbe de sevgilisinden
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in evi soyuldu. İddialara göre, birlikte olmak için evine çağırdığı bir eskort tarafından soyulan yıldız ismi, sevgilisi de terk etti.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, geçtiğimiz günlerde evinin soyulmasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, futbolcunun saat ve cüzdan gibi değerli eşyaları, birlikte olmak için davet ettiği bir kadın tarafından çalındı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

"Eskort" iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Osayi, "Her zamanki gibi ismim sistematik olarak lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım" dedi.

KIZ ARKADAŞI DA TERK ETTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, 27 yaşındaki futbolcuyu sevgilisinin de terk ettiği öne sürüldü. Osayi'nin bu iddialara ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHP Savar:

escort araba değil miydi ya

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