Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir darbe de sevgilisinden

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, geçtiğimiz günlerde evinin soyulmasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, futbolcunun saat ve cüzdan gibi değerli eşyaları, birlikte olmak için davet ettiği bir kadın tarafından çalındı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

"Eskort" iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Osayi, "Her zamanki gibi ismim sistematik olarak lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım" dedi.

KIZ ARKADAŞI DA TERK ETTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, 27 yaşındaki futbolcuyu sevgilisinin de terk ettiği öne sürüldü. Osayi'nin bu iddialara ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.