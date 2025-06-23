Eskişehirsporlu Dalgıçlar İzmir'de Şampiyonluğu Dalışla Kutladı
Eskişehir Tulpar Tüplü Dalış Gurubu, Eskişehirspor'un BAL'deki şampiyonluğunu İzmir'in denizinde 26 metre derinlikte 'Şampiyon ES-Es' pankartı açarak kutladı.
Eskişehirsporlu 7 dalgıçtan oluşan grup, İzmir'de denizde 26 metre derinlikte "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı
Eskişehir Tulpar Tüplü Dalış Gurubu, Eskişehirspor'un, Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) şampiyonluğunu dalış yaparak kutladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizin 26 metre derinine dalış gerçekleştiren 7 kişiden oluşan gurup, üzerinde "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı. Bu anları sualtı kamerası ile kaydeden grup üyeleri, keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor