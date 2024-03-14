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Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle antrenmana başladı

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Eskişehirspor, teknik direktör ve sportif direktörün istifasının ardından Önder Karaveli yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz gün teknik direktörü ve sportif direktörü istifa eden Eskişehirspor, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanını Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için gerçekleştirdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli eşliğinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçının ilk hazırlıklarına başladı. Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele için antrenman yaptı. Grupta ikinci olarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Eskişehirspor, bu hafta oynanacak maçtan galibiyet elde ederse puanını 45'e çıkartacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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