Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklar sürdürüldü.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının 1. etabını bugün yapılan antrenmanla sonlandırdı. Yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos'ta başlayan siyah-kırmızılı takım, sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde ısınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman toplu çalışmayla noktalandı. Teknik Direktör Baş'ın futbolculara üç gün izin verdiği öğrenilirken, takımın ikinci etap kamp çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR