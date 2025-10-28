Eskişehirspor'un Küfürlü Tezahüratları Maçın Önüne Geçti

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Afyonspor'un sahasında Eskişehirspor'a 5-1 mağlup olduğu maçın ardından rakip takım oyuncularının taraftarları ile birlikte yaptığı küfürlü tezahüratların ortaya çıkan görüntüleri 'bu kadarına da olmaz' dedirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Mücadele sonrası Eskişehirsporlu oyuncuların, taraftarlar ile birlikte yaptıkları küfürlü tezahüratlar ise karşılaşmanın önüne geçti. Maçın ardından kendi taraftarlarının bulunduğu bölüme giden Eskişehirlisporlu oyuncular, taraftarlar ile birlikte ağza alınmayacak şekilde küfürler edip tempo tuttular. Yeşil sahalarda sportmenlik ve centilmenliği gölgede bırakan görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

Öte yandan Eskişehirsporlu taraftarlar, oturdukları koltukları söküp sahaya ve Afyonsporlu taraftarların bulunduğu bölüme atarak küfürlü tezahüratlar yaptı. Yaşanan olaylarda stadın tuvaletleri ve lavaboları da parçalandı. Yaşanan olaylarla ilgili TFF gözlemcileri tarafından tutanaklar tutulduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR