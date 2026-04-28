Eskişehirspor'un kritik karşılaşmasına dede-torun geldiler

Eskişehirspor'un Balıkesirspor ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesi, siyah-kırmızılı taraftarlar stadyuma akın etti. Tribünlerin sevilen simalarından 63 yaşındaki emekli Mehmet Özmen, 6 yaşındaki torunuyla birlikte takıma destek olmaya gelerek, "Biz dededen toruna Es-Es'liyiz" dedi.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig yükselme play-off 1. Tur ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Balıkesirspor'u ağırlıyor. Turu geçmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-kırmızılı ekipte, taraftarın desteği ise tam. Maç öncesi stadyum çevresinde oluşan heyecana, 50 yıllık Eskişehirspor taraftarı Mehmet Özmen ve minik torunu Mehmet Tuna Özmen de ortak oldu. Siyah-kırmızı renklerle maça hazırlanan dede ve torun, kulübe olan bağlılıklarını dile getirdi.

"Bu büyük camianın yeri buralar değil"

Yarım asırdır Eskişehirspor'un peşinde olduğunu belirten 63 yaşındaki Mehmet Özmen, takımın hak ettiği yere döneceğine olan inancını vurguladı. Özmen, "Vallahi biz dededen toruna Es-Es'liyiz. 50 yıldır bu kulübün peşindeyiz. Benim torunum her maça benimle gelir. Geçen hafta biraz üzüldük ama inşallah en az iki farklı kazanıp turu geçeceğiz. Bizim ümidimiz; play-off'larda şampiyon olarak Eskişehirspor'umuza layık olduğu yerleri getireceğiz. Çünkü bu 35 bin taraftarın, bu kadar büyük bir camianın buralarda pek yeri olmadığını düşünüyorum. Zor günleri atlatıp 1. Lig'de Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u 4-0, 3-0 yendiğimiz günlere geri döneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

6 yaşındaki Mehmet Tuna'dan 5-0'lık skor tahmini

Dedesinin izinden giden ve Eskişehirspor sevgisiyle büyüyen 6 yaşındaki Mehmet Tuna Özmen ise maçı kazanacaklarından emin olduğunu söyledi. Kaleci Bora'ya olan güvenini dile getiren minik Mehmet Tuna, "Maç için geldim ve bu maçı inşallah 5-0 yeneriz. Maç için burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bugünkü maçta Bora abim bütün topları tutacak" ifadelerini kullandı.

Dede ve torun, açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla tribündeki yerlerini almak üzere stadyuma giriş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı