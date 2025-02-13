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Eskişehirspor'un Efsanevi Futbolcusu Fethi Heper Hayatını Kaybetti

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Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Taraftarlar arasında büyük üzüntü yaratan bu kayıp sonrası kulüp taziye mesajı yayımladı.

Eskişehirspor'un efsanevi eski futbolcularından olan Fethi Heper'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi taraftarlar arasında büyük üzüntü doğurdu.

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tedavi altında tutulduğu Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Heper'in cenazesi 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'sinde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Eskişehirspor'dan taziye mesajı

Fethi Heper'in vefatıyla ilgili Eskişehirspor taziye mesajı yayımladı. Resmi sosyal medya hesabında paylaşılan taziye mesajında, "Kulübümüzün 1965 - 1974 yılları arasında formasını terletmiş, kaptanlığını yapmış, 9 sezonda attığı 121 gol ile adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, Eski Milli Futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirsporumuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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