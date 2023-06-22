Eskişehirspor'un borcu 336 milyon lira

Anadolu'da 58 yıllık geçmişe sahip olan Eskişehirspor'da ekonomik sorunlar aşılamayınca, takım bu yıl mücadele ettiği 3'üncü ligden, Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bugün yapılan mali genel kurulda ise kulüp borcunun 336 milyon 691 bin 677 lira olduğu açıklandı. Mali genel kurul için hazırlanan kitapçık verilerinde alacaklılar arasında; Yılmaz Vural, Fuat Çapa, Mustafa Denizli ve Samet Aybaba gibi teknik direktörlerin yanı sıra eski oyuncuları Dorukhan Toköz, Emre Güral, Erkan Zengin, Semih Şentürk ve Tarık Çamdal'a da borç olduğu görüldü.

Erkan Koca başkanlığındaki Eskişehirspor Kulübü yönetimi, kurulda oy çokluğuyla mali olarak ibra edildi.