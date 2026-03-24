TFF 3. Lig Eskişehirspor: 2 Tire 2021: 0
TFF 3. Lig 4. Grup 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Tire 2021 takımını 2-0 mağlup etti. Golleri Christopher Kröhn kaydetti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Abdurrahman Atabay, Anıl Gökberk Sarı, Adem Güneş
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özer, Arda Okumuş, Murat Şenel (Mustafa İnan dk. 46), Recep Pekgöz, Ozan Koç, Tayfun Tatlı (Deniz Keskin dk. 92), Kaan Baysal (Mert Başer dk. 70), Akın Akman, Christopher J. Kröhn, Batuhan Doğrukıran (Elias Durmaz dk. 70)
Tire 2021: Siraç Tüfekçi, Onur Şirin, Mert Altınöz (Özgür Özçelik dk.88), Umut C. Çoban (Eniscan Atık dk. 82), Mustafa Çalışkan, Mert Korkmaz, İbrahim M. Aral (Sarp Turan dk. 75), Emir E. Araz, Ümit Kurt (Batuhan Dıraga dk. 82), Serkan Yeşilyurt, Sirac B. Atmaca (Işıkcan Koca dk. 46)
Goller: Christopher Kröhn (dk. 3 ve 26) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mert Korkmaz (Tire 2021) - ESKİŞEHİR