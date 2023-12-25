Üye Girişi
Haberler

Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş İstifa Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'ın istifasının kabul edildiği bildirildi. Kulüp yönetimi, Baş'a verdiği emekler için teşekkür ederken, yeni kariyerinde başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan toplantıda, Baş'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, "Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor 11 haftası geride kalan ligde grubunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 25 puanla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

Eskişehirspor İbrahim Baş Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title