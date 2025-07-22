Eskişehirspor Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Eskişehirspor Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi
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3. Lig ekibi Eskişehirspor, yeni kadrosuyla 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Serdar Göçerler yönetiminde gerçekleştirdi. Takım son olarak yeni transferler ile güçlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekibinden Eskişehirspor, yeni kadrosuyla sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup son haftasında 3. Lig'e çıkmıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-kırmızılı ekip, yapılan kutlamaların ardından kadrosuyla ilgili çalışmalara başlamıştı. Son olarak Egemen Günce'yi transfer eden ve Okan Sarı ile yeniden anlaşma sağlayan Eskişehirspor, yeni kadrosuyla birlikte 2025-2026 sezonun ilk antrenmanını Teknik Direktör Serdar Göçerler ve ekibinin yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sezonun ilk antrenmanından çekilen kareler, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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