Eskişehirspor Liderliğini Sürdürdü

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligin 8. haftasında aldığı Alaplı Belediyespor galibiyetiyle hem liderliğini hem yenilmezlik serisini devam ettirdi.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Eskişehirspor, ligin 8. haftasında sahasında Alaplı Belediyespor'u ağırladı. Kırmız siyahlı ekip, rakibini taraftarının yoğun desteğiyle Ercan Kuruçay'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki puanını 22'ye çıkaran Eskişehirspor, liderlik koltuğundaki yerini de sağlama aldı. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Sincan Belediyespor, Gölbaşı Belediyespor'u mağlup eden Eskişehir ekibi, son olarak Alaplı Belediyespor'u da yenmeyi başararak sahasında üçte üç yaptı. Ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Eskişehirspor, ilk devrenin bitimine 4 hafta kala liderlik avantajını korumaya devam etti.

Eskişehirspor, ligin 9. haftasında ise 10 Aralık Pazar günü deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR