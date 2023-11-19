Eskişehirspor Gölbaşı Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Ligde oynayan Eskişehirspor, ligin 6. haftasında oynadığı Gölbaşı Belediyespor maçında 2-0 galip oldu.

Eskişehirspor ve Gölbaşı Belediyespor saat 14.00'te Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın 45. dakikasında Sergen Şakirler'in golüyle 1-0 öne geçen Eskişehirspor, 65. dakikada Sezer Akyüz'ün golüyle aradaki farkı açarak 2-0 skorla galip geldi. Bu maçla birlikte Eskişehirspor 3 puan daha kazanırken, Gölbaşı Belediyespor deplasmandan mağlubiyetle döndü. - ESKİŞEHİR