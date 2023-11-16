Eskişehirspor, Gölbaşı Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Haberleri
Bölgesel Amatör Ligde zirve iddiasını sürdüren Eskişehirspor, 6. haftada oynayacağı Gölbaşı Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Bölgesel Amatör Ligde zirve iddiasını sürdüren Eskişehirspor, 6. haftada oynayacağı Gölbaşı Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynayacağı Gölbaşı Belediyespor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde başlayan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmalarının ardından topla pas çalışması gerçekleştirdi. Kaleciler ise antrenör eşliğinde çalışmalarını yaptı. 6. grupta 13 puanla averajla 2. sırada yer alan Eskişehirspor'un Gölbaşı Belediyespor'u konuk edeceği mücadele 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. - ESKİŞEHİR