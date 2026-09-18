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Eskişehirspor, deplasmanı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, deplasmanı hazırlıklarını tamamladı
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TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 2-2'lık beraberlik ile ayrılmıştı. Ligin 3'üncü haftasında Bigaspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tamamladı. Siyah-kırmızılı ekip, bugün Çanakkale'ye doğru yola çıkacak. Bigaspor - Eskişehirspor maçı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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