Eskişehirspor'da Karşıyaka mesaisi sürüyor

Eskişehirspor, ligde oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcuların hırslı ve moralli oldukları gözlendi. Teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmalarda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, kritik mücadele öncesi eksiklikler gideriliyor. Hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiren Eskişehirspor'da tek hedef, Karşıyaka karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı