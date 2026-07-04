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Eskişehirspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Eskişehirspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
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Eskişehirspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilirken, 2026-2027 dönemi tahmini gelir-gider bütçesi üyelerin onayıyla kabul edildi.

Eskişehirspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda 2026-2027 dönemi tahmini gelir-gider bütçesi üyelerin onayıyla kabul edildi.

Kulübün Olağan Mali Genel Kurulu, dün saat 17.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda gündem maddeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali ve idari raporlar ile Denetim Kurulu raporu görüşülerek ibra edildi. 2026-2027 dönemi tahmini gelir-gider bütçesi, üyelerin onayıyla kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok'un teşekkür konuşmasıyla genel kurul sona erdi. Eskişehirspor yetkilileri, kulübümün geleceğine katkı sunan tüm kongre üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların camiaya hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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