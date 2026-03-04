Eskişehirspor, Bornova 1877 maçı için hazırlanıyor
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un Bornova 1877 maçı için hazırlıkları sürüyor.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un Bornova 1877 maçı için hazırlıkları sürüyor.
Puan durumuna göre ligde 2'nci sırada olan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta iç sahasında konuk ettiği Afyonspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bu hafta ise Bornova 1877 ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Eskişehirspor - Bornova 1877 maçı, pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı