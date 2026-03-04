Haberler

Eskişehirspor, Bornova 1877 maçı için hazırlanıyor

Güncelleme:
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un Bornova 1877 maçı için hazırlıkları sürüyor.

Puan durumuna göre ligde 2'nci sırada olan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta iç sahasında konuk ettiği Afyonspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bu hafta ise Bornova 1877 ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Eskişehirspor - Bornova 1877 maçı, pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR

