Eskişehirspor Ayvalıkgücü biletleri 1 saatte tükendi

Eskişehirspor'un ev sahipliği yaptığı Eskişehirspor-Ayvalıkgücü play-off yarı final maçının biletleri siyah kırmızılı taraftarlarının yoğun ilgisiyle 1 saat içinde tükendi.

Eskişehirspor'un Ayvalıkgücü ile 8 Mayıs Cuma günü yapacağı play-off yarı final mücadelesine Eskişehirspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Oynanacak rövanş maçının biletleri, taraftarlar tarafından kısa sürede satın alındı. Satışa sunulan biletlerin tamamı yaklaşık 1 saat içerisinde bitti. Stadyumun tamamen dolması beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları ise kuzey ve güney kale arkaları 150 TL, doğu maraton üst 350 TL, Küllüoba batı VIP 600 TL şeklinde. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı