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Eskişehirspor, Çorluspor'u 3-1 Yendi

Eskişehirspor, Çorluspor'u 3-1 Yendi
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Eskişehirspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Çorluspor 1947'yi Bolu'da 3-1 mağlup etti. Eskişehirspor'un gollerini Kerem Baykuş, İsmail Kulet ve Osman Arslantaş kaydetti.

Eskişehirspor, Çorluspor ile yaptığı antrenman maçında 3-1'lik skorla galip geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup bünyesinde mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Eskişehirspor ile TFF 2. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 arasında bir antrenman maçı gerçekleştirildi. Bolu'da oynanan karşılaşmada Eskişehirspor'dan Kerem Baykuş, İsmail Kulet ve Osman Arslantaş gol attı. Maç, Eskişehirspor'un 3-1'lik skor üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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