Eskişehirspor, Altay karşılaşmasına hazırlanıyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, Altay karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Maç, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00'de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor, Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligin 19'uncu haftasında oynanacak maç kapsamında, Eskişehirspor'un hazırlıkları 2 grup halinde devam etti. Birinci grup sabah antrenmanını gerçekleştirirken, eksiği bulunan ve maç ritmi kazanması hedeflenen ikinci gruptaki futbolcuların Artıspor ile hazırlık müsabakasında forma giydiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

