Eskişehirspor, 7-1 yendiği 1922 Akşehir SK ile deplasman maçına hazırlanıyor

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 7-1'lik farklı bir galibiyet elde etmişti. Ligin 5'üncü haftasında 1922 Akşehir SK ile deplasmanda mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. 1922 Akşehir SK - Eskişehirspor maçı, 3 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'da Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı