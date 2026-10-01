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Eskişehirspor, 7-1 yendiği 1922 Akşehir SK ile deplasman maçına hazırlanıyor

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Eskişehirspor, 7-1 yendiği 1922 Akşehir SK ile deplasman maçına hazırlanıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eskişehirspor, 5. haftada deplasmanda 1922 Akşehir SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta rakibini 7-1 yenen Eskişehirspor, 3 Ekim 2026'da Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanacak maç için antrenmanlara devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 7-1'lik farklı bir galibiyet elde etmişti. Ligin 5'üncü haftasında 1922 Akşehir SK ile deplasmanda mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. 1922 Akşehir SK - Eskişehirspor maçı, 3 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'da Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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