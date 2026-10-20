Eskişehirspor, 24 Ekim'de oynanacak Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına başladı

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Altay ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 4-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Ligin 8'inci haftasında Bursa Yıldırım SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Bursa Yıldırım SK maçı, 24 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı