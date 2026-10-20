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Eskişehirspor, 24 Ekim'de oynanacak Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, 24 Ekim'de oynanacak Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına başladı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligin 8'inci haftasındaki karşılaşma 24 Ekim 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapılacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Altay ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 4-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Ligin 8'inci haftasında Bursa Yıldırım SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Bursa Yıldırım SK maçı, 24 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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