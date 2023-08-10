Eskişehirli milli atletler Eda Nur Tulum ve Ayça Fidanoğlu, U-20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarışları 6'ncı olarak tamamladı.

Eskişehirli sporcular, Avrupa U-20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

7-10 Ağustos tarihleri arasında Kudüs'te düzenlenen U-20 Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada yarışan Eskişehirli milli atletler Eda Nur Tulum ve Ayça Fidanoğlu Türkiye'yi temsil etti. 400 metre kategorisinde koşan atlet Eda Nur Tulum ve bin 500 metre kategorisinde yarışan Ayça Fidanoğlu yarışları 6'ncı olarak tamamladı.

Şampiyona sonrası Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "U-20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, ülkemizi ve şehrimizi temsil eden sporcularımız, Eda Nur Tulum (400m) ve Ayça Fidanoğlu (1500m) koşuda 6'ncı oldular. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, 2 yıl sonraki şampiyonada altın madalya yolunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR