Eskişehirli Sporcu Türkiye 3'cüsü Oldu

Eskişehirli genç sporcu Yusuf Berat Yılmaz, Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde Kata branşında Türkiye 3'cüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yılmaz'ı tebrik etti.

Eskişehirli sporcu düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde büyük başarı gösterdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Anadolu Yıldızları Türkiye Finalleri düzenlendi. Eskişehirli sporcu ise turnuvada Kata branşında Türkiye 3'cüsü oldu. Genç sporcu Yusuf Berat Yılmaz ise bu başarıya imza atan kişi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendisini yürekten tebrik ediyor, spor hayatında nice başarılar diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
