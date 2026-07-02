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Sapanca Ultra Maratonu'na Eskişehirli sporcular damga vurdu

Sapanca Ultra Maratonu'na Eskişehirli sporcular damga vurdu
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Eskişehirli milli sporcular Cenk Algın ve Bahar Sezer, Sapanca Ultra Maratonu'nda genel klasmanlarda birincilik elde ederek Eskişehir'e çifte gurur yaşattı.

Eskişehirli milli sporcular Cenk Algın ve Bahar Sezer, Sapanca Ultra Maratonu'nda elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.

Zorlu doğa parkurlarında yarışan iki başarılı atlet, genel klasmanlarda birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Sapanca'nın engebeli parkurlarında düzenlenen Sapanca Ultra Maratonu'nda 6 kilometrelik parkurda mücadele eden Eskişehirli master atlet Cenk Algın, yarış boyunca sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bıraktı. Taktiksel koşusuyla dikkat çeken Algın, genel klasmanda birinci olarak yarışı şampiyon tamamladı ve kürsünün zirvesine çıktı. Organizasyonda kadınlar genel klasmanında yarışan Eskişehirli milli sporcu Bahar Sezer de başarılı performansıyla dikkat çekti. Yarış boyunca temposunu koruyan Sezer, finiş çizgisini ilk sırada geçerek kadınlar genel klasmanı birinciliğini elde etti ve Sapanca Ultra Maratonu'nu altın madalyayla tamamladı.

Eskişehir'e çifte gurur

Aynı organizasyonda genel klasman şampiyonlukları elde eden Cenk Algın ve Bahar Sezer, Eskişehir'i bir kez daha gururlandırdı. Başarılı sporcular, Sapanca Ultra Maratonu'nda elde ettikleri derecelerle hem izleyicilerden büyük alkış aldı hem de gelecek yarışlar öncesinde form durumlarını bir kez daha ortaya koydu. Bu sonuçlarla Eskişehirli atletler, doğa koşularındaki istikrarlı başarılarını sürdürmüş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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