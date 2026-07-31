Eskişehirli judocudan önemli başarı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları'na Eskişehir'den katılan Tuana Kambur, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Müsabakalar, 28-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi. Eskişehir'den müsabakalara katılan Tuana Kambur, 63 kilogram kategorisinde mücadele etti. Tüm rakiplerini geride bırakan Kambur, şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı