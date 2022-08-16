Eskişehir haberleri: Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duran Almanya'da yarışacak Eskişehir haberi: Eskişehirli milli kanocu Mehmet Ali Duman, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kafilesine katıldı. Eskişehirli milli kanocu Mehmet Ali Duman, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kafilesine katıldı. Ağustos 18-21 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duman hazırlıklarını tamamladı. Başarılı kanocu Duran, Milli Takım kafilesi ile hareket etti. Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten başarılı sporcu Duman aynı zamanda şampiyonada mücadele eden en genç isimler arasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Duman Almanya Spor Haberler

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